▲迎接初音10歲生日，Adobe舉辦「MIKU DANCING FES.」。（圖／翻攝自Adobe官網）

為了慶祝「初音未來」即將在 8 月 31 日迎來十歲生日，Adobe 宣布特別舉辦「MIKU DANCING FES.」活動來紀念這歷史性的一刻。

本次活動將會使用到將在 7 月 15 日公開的「DANCING MIKU MAKER」引擎，使用者可以在 7 月 15 日至 8 月 14 日期間內利用 PhotoShop 或是 Illustrator 來創造屬於自己的初音，並套用在 Adobe 事先準備好的 3 種版型上後，上傳到「DANCING MIKU MAKER」專用網頁上就完成了！

▲將設計好的初音套用在事先提供的3種模板上。（圖／翻攝自Adobe官網）

Adobe 將會彙整這其間內的投稿製作成一段祝福影片，並在 8 月 31 日，也就是初音的生日當天釋出，與喜愛初音的粉絲一同慶祝這難忘的一刻。如果沒有 PS 或是 AI 也不必擔心，Adobe 特別提供了體驗版的軟體供每人的使用，趕快來設計屬於你自己的初音吧！