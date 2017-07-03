人類生活因電子設備徹底改變，雖然越來越便利，但小到寶貴照片，大到國家政權，都有可能遭到不法分子掌控，烏克蘭勒索病毒事件，短時間癱瘓政府、銀行、企業，時間往前推，烏克蘭發電廠，曾經就因資安事件停擺。

2015年駭客就曾經利用惡意程式，入侵烏克蘭某一發電廠，導致廠區無法正常運作，引發大規模停電，讓民眾對政府不滿，類似事件也發生在美國，駭客利用釣魚郵件，侵入希拉蕊競選團隊，影響美國輿論與投票走向。

此次烏克蘭勒索病毒事件，外界猜測解鎖贖金不是主要目的，駭客很可能留了一手，未來恐怕會有更廣泛破壞；即將在台灣上映記錄片「零日網路戰」，警告必須小心大規模網路攻擊，現在就是危險邊緣。

一位前美國安全局人員，隱藏實際身分在電影受訪，他說美國與以色列政府聯合開發出一種電腦病毒Stuxnet，計畫破壞伊朗核能設施，但卻流入駭客手中，更改程式碼後，轉而攻擊鎖定政府組織。

Stuxnet演變成可怕惡意程式，攻擊者可以完全躲在暗處，相當難追蹤與防堵，雖然目前沒有發現Stuxnet與其他勒索軟體有關係，但是網路攻擊模式相當類似，「零日網路戰」製片人Alex Gibney提醒，惡意軟體就是武器的一種。