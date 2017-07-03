南大暑期營隊首團─屏東東海探險、鹽水領袖考驗



(中央社訊息服務20170703 15:18:58)國立臺南大學學生社團土撥鼠康輔社及特殊教育學系系學會，利用暑假假期分別前往屏東縣東海國小及臺南市鹽水國小辦理暑期營隊，帶領當地學童發從遊戲互動中發現自己的潛能，豐富彼此的暑假生活。



南大土撥鼠康輔社於今起至7日前往屏東縣枋寮鄉東海國小，為小朋友們準備豐富有趣的「TSUM TSUM快樂成長活力營」，將快樂的種子散播到孩子們心中，讓學童有充滿快樂回憶的成長體驗。土撥鼠康輔社取名「土撥鼠」，其涵義就是要挖掘每個人的潛能，增進自我能力、提升服務品質，散播歡樂種子。本次由16位充滿活力熱忱的南大學生組成服務團隊，以實際行動將自身所學的技能致用於活動中，將活力熱情傳遞至東海國小的每個孩子生命當中。



另外，南大特教系系學會於今起至5日前往臺南市鹽水國小舉辦領導才能營，此次是南大第六次與鹽水國小合作，為本市資賦優異學生舉辦夏令成長營，活動主題由南大特殊教育學系三年級修習資優教育組的34位同學發想，將身為領導者應具備的特質，包含同理心、協調、合作、信任、關懷、觀察力、問題解決能力、自信、自我了解、時間管理、負責以及情緒管理等教學目標帶入營隊課程中，以「哈利波特」為主軸，將哈利波特中霍格華茲四個學院所代表的不同特性：葛來芬多代表勇氣、雷文克勞代表聰明、赫夫帕夫代表正直忠誠、史萊哲林代表精明有野心融入活動設計中，激發學生的創造力。



活力營總召幼教系林夢凡同學表示，希望能藉由活動讓學童在暑假期間能夠在快樂中成長，學習課本外的知識，籌備精彩活動讓孩子們有充實的假期，並藉由活動讓其學習團隊合作的重要並累積自身實力，成為更棒的自己。而領導才能營總召特教系王子宜同學表示，此次營隊特別邀請到2015年總統教育獎得主曾柏穎先生為營隊的小小領導者們分享他的堅持與奮鬥，激勵這群未來可能是各行各業的小小領導者們，不論遇到多少的挫折與磨難，都能擁有信心繼續向前行。



南大林豪鏘學務長相當肯定南大同學的付出與努力，期勉透過這次的暑期服務交流，提升團隊合作與危機處理能力，拓展生命新視野，充實大學生活。



訊息來源：國立台南大學



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