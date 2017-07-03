田中馬拉松創辦人鄭宗政理事長與南大創新學院學員分享「國際化的視野，在地化的實踐」



(中央社訊息服務20170703 15:17:45)國立臺南大學創新育成中心與臺南市政府共同辦理的106年中高階經理人創新學院，於6月30日下午邀請到田中馬拉松創辦人鄭宗政理事長分享籌劃田中馬拉松過程。現場吸引政府機關人員、企業界人士、與臺南地區路跑活動愛好者將近百人參與，現場互動熱烈，活力十足。 鄭理事長以「國際化的視野，在地化的實踐」為題，說明田中馬拉松的規劃理念。田中馬拉松於101年首次舉辦，今年是第五年舉辦，也是全臺灣最受注目的路跑盛會之一。今年，共吸引將近46,000位選手登記抽籤，抽中參加者計有12,000位，中籤率只有26%，顯示熱門程度。田中馬拉松不僅路跑規模大，參與選手眾多，田中鎮民更是以舉辦嘉年華活動的心情來全力相挺，成為當地的年度盛會。



鄭理事長本身也是馬拉松同好，其表示:一場盛大活動的成功，不會只有主辦單位的功勞，而是要讓所有人都能夠有參與的機會、有發聲的機會、有獲得掌聲的機會，這樣子才能把決策圈子擴大，也才能讓更多人願意投入。鄭理事長接著提及當初在規劃田中馬拉松時，他先收集其它城市辦理馬拉松賽事成功的案例，並藉由不同國家不同城市之間的活動經驗，思考田中鎮的定位，如何在一個農村小鎮舉辦馬拉松的條件。定位出田中馬拉松的特色之後，他便開始與地方人士、社區協會進行溝通，一步一步地獲得各界支持。此外，為了展現地方特色，不僅要求田中馬拉松相關產品一定要在彰化生產，也設計讓海外報名團隊至少住在彰化一晚，成功的推銷彰化產業，也因此在地產業一年比一年更加地投入田中賽事的支援，路跑規模也愈來愈盛大！



演講後，聽眾之一的行政院雲嘉南區聯合服務中心賴明宏副執行長表示，臺南許多地區都有機會能夠像田中鎮一樣，希望透過活動的舉辦，讓地方產業有更強的凝聚力。很感謝南大舉辦這場講座，讓大家有機會能夠聽取鄭理事長的在地化實踐過程，對於日後臺南辦理大型活動有更多更好的推動力量。



南大表示，106年中高階經理人創新學院共有八場講座活動，全程均為免費參加，歡迎各界蒞臨，相關資訊於「106中高階經理人創新學院」官方網站(http://iic.nutn.edu.tw/speech2017)，或洽詢南大創新育成中心張小姐(06-2133111分機181)。



訊息來源：國立台南大學



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