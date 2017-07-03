南臺科技大學推動通識課程革新計畫 「文學台南•府城文化」約觀展者說府城故事



(中央社訊息服務20170703 14:51:49)南臺科技大學105年教育部補助技專校院推動通識課程革新計畫，「文學台南•府城文化」課群日前舉行成果展。該課群主要在透過文學的視角來體察府城文化、訴說府城故事。以「文學探索」與「口頭敘事」兩大軸線漸進式融入「民間文學與在地文化采風」、「文學與生活－走•讀文學」、「語言•聲音與表達」三個課程，對應「民間文學、作家文學、口說表達」三個面向，達到相輔相成的效果。



南臺科技大學課群主持人蔡蕙如表示該成果展是一場府城覓徑展。觀展者也是佈展者，這是一種我所期待的、美好且溫暖的互動與交流模式。課群成果展不單單只是課群師生教學成果的呈現，也邀約觀展者共同來完成。成果除了凸顯整個課群架構及各班的課程特色外，更希望塑造出「雙向交流」的佈展重點，「展」不只有展示、展演，更是推展、拓展，因此特別用心設計了「打造屬於你的路線」互動區，希望觀展者能透過大地圖的路線及布點說明，自行動手打造自己的府城走讀路線，經由親自手動的路線規畫，深化觀展者對府城的記憶。



前來觀展的財金一甲黃郁珊同學說：「雖然只有小小一塊區域，但每一班都讓我們看到了他們上課學到的、也讓我知道很多我沒學到的，很棒！」。參與課程的餐旅二乙賴瑩同學說：「透過不同的學習方式，呈現出不同的文學臺南，即使參訪同一個地方，但感受卻不盡相同，看到的也都不一樣。如果有機會，我會想實際選修三種課程，瞭解臺南的更多面向。」，她更說：「看到自己的作品被擺設展出，也看到老師和TA們的用心，很感動！」



南臺科技大學通識中心主任王慶安表示，透過這次課群的展出，不僅繫聯了三個課程同學們的相互學習，也延展至與參展者的交流。未來課群的發展將更擴大至古典文學及藝文志方面，想必對學子們在「文學台南•府城文化」領域中，將有更深、更廣、更具獨特的視野。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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