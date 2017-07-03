農信保與中小企業信保基金聯合舉辦新南向融資保證說明會



(中央社訊息服務20170703 14:32:48)農業信用保證基金與中小企業信用保證基金於6/28日舉辦「新南向國內業者融資信用保證聯合宣導說明會」，向其簽約銀行說明「新南向信用保證方案」，期能共同協助赴新南向國家投資之中小企業及農企業、農漁業者順利取得融資。金管會主委李瑞倉、農委會副主委翁章梁、經濟部主秘陳怡鈴、經貿談判辦公室談判代表羅清榮、中小企業信保基金董事長蔡憲浩及農信保基金董事長宮文萍均親自出席。



上個月行政院宣布啟動由中小企業信保、農業信保及海外信保三大信保基金聯手匡列50億元，提供500億元融資保證額度，全力協助業者前進新南向市場，28日兩家信保基金聯合舉辦「政府做擔保 新南向免煩惱」國內業者融資信用保證說明會，邀請國內簽約銀行進行研討交流。



農委會副主委翁章梁表示，「三軍未動、糧草先行」，企業資金取得很重要，赴新南向國家投資初期所需之資本支出，農民或農企業在海外企業設立前，可於國內先向銀行融資，由農信保基金擔保，農信保基金已匡列十億資金，提供100億元融資保證額度支應國內農企業及農民前往新南向國家投資所需資金，協助台灣農漁民及農企業開拓新市場，帶動國內新農業的發展，提升台灣農業的競爭力。農信保基金協助農漁民及農企業取得資金頗具成效，105年度就提供3萬農漁民取得205億資金，累計保證案件達59萬餘件，保證融資金額達4,400億元。



農業信保基金董事長宮文萍表示，三家信保基金首次合作，配合政府政策，共同推動新南向融資保證，提供赴新南向國家投資之業者完整之融資保證服務。台灣農業在技術、研發等方面非常具有競爭力，農信保希望能協助農漁業者赴新南向國家投資佈局，為台灣優質農業開拓新的藍海。



訊息來源：財團法人農業信用保證基金



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