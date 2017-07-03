正修跨系高處易拿旋轉櫃 美匹茲堡發明展摘金



(中央社訊息服務20170703 14:31:40)女孩常為擺不下很多鞋而大傷腦筋!正修科技大學經營管理研究所跨系研發出「高處易拿旋轉收納櫃」，運用「摩天輪」原理改良成旋轉帶動櫃，增加收納空間，一舉在美國匹茲堡國際發明展摘金，研發團隊並表示，已獲新型專利，將再持續改良，未來商機無限。 正修科大在「2017第32屆美國匹茲堡國際發明展」金牌作品除經營管理研究所跨系研發的「高處易拿旋轉收納櫃」外，還有資管系李春雄老師的「智慧型搜尋桌球的掃球機器人」，銀牌創作則有休運系李俊德老師的「多功能紫光燈滅菌收納砧板」、企管系胡琬珮老師的「多功能共用運動器材」及電子系陳進祥老師的「具有介電層的紫外光檢測器」。 德國紐倫堡、瑞士日內瓦及美國匹茲堡號稱世界三大國際發明展，正修科大本次在美國匹茲堡發明展的摘金專利創作「高處容易拿取旋轉收納櫃」，有一組轉軸橫放中心，轉軸兩端分別設有轉盤，並於轉盤兩側設置三支伸縮桿，伸縮桿另一頭扣住櫃裡的釘子，三組收納櫃前後疊放一起，並將前下方櫃子向上抬起，以旋轉帶動方式讓上方櫃子掉落後下方，原本後下方的櫃子則自動轉動向前，並設立外箱穩固整體，運用這項結構，方便取得收納櫃裡的物品，可以無限旋轉，高度也不設限。 研發團以正修科大經營管理研究所師生為主，包括有周秀蓉老師及柯茹庭、陳佩琪、魏詩蓉、何佳紋等多位研究生，過程常會遭遇油壓桿、軸承旋轉鐵桿等工科技術、五金零件帶動旋轉櫃子無法組裝結合，透過老師跨系找來建築系畢業的林易則協助，一起加入「女子兵團」。 為什麼做出這個作品，經營所三年級研究生柯茹庭說，大多數女生喜歡買鞋，鞋櫃尺寸也只到肩膀高度，常為擺不下那麼多鞋而煩惱，特製作出旋轉收納櫃。 她說，旋轉櫃製作出軸承旋轉鐵桿的組合及油壓桿扣住櫃子，讓櫃子能緩衝下降不受傷害，透過模擬及設計不斷嘗試，不行再來、失敗很多次，直到模擬確定成功後，才完成實體製作。 另尋找材料則是最困難的地方，油壓桿拉力不能大於櫃子的重量，否則將導致後方櫃子無法下降，由於所製作模型體積小、重量輕，便無法用最小型的伸縮桿，研發過程一再更換材料，最後才改良製作出旋轉帶動櫃子，一改以往橫向發展收納。 柯茹庭很感謝門窗廠商提供許多不同種類五金及製作關鍵軸承桿，得以解決女孩鞋子收納不完的煩惱。 她並開心的說，感謝學校全額經費贊助及老師的支持，讓團隊能盡情發揮想像，在匹茲堡國際發明展拿到金牌，研究過程發現不僅可解決自己取鞋不易問題，更能運用在不同種類收納，幫助別人生活更便利。 至於可應用在什麼地方，周秀蓉說，除鞋櫃外，也可當作季節交換的衣物收拾櫃、展場展示大型櫃子、製做紅酒展示櫃、常用廚具櫃，因廚具櫃通常設置在高處不方便拿取，團隊所設計旋轉方式讓取物變得更輕鬆省力。



訊息來源：正修科技大學



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