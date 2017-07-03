畢業生之７/娛樂系：笑容感染力十足 鍾念庭 星國實習幾近滿分



(中央社訊息服務20170703 14:17:24)有沒有一種情緒特別容易感染周遭的人？曾在新加坡機場實習的鍾念庭，開朗個性魅力十足，深受主管好評，給予98分高分，並歡迎她畢業後再回去工作。



鍾念庭是義守大學「娛樂事業管理學系」應屆畢業生，甜美笑容很具感染力，跟她共事過的服務員，莫不豎起大拇指認可，連德國籍旅客都深受吸引，提出挖角請求。不過，笑容背後，她也曾遇到挫折，甚至受過驚嚇，但經過7個月磨練後，不僅獲得多數肯定，也將勇敢跨出國門工作。



當初在父母力薦下，鍾念庭選填義大國際學院「娛樂系」，主要考量國際學院是全英授課，二則看中能與外籍生同窗學習，吻合她喜歡交朋友及認識各國文化性格；其中一門必修課要求學生需取得海外學分，因此在大三時，鍾念庭便決定跨海實習。



「當初我一心只想快點飛去美國」，鍾念庭表示。她一開始選擇的地點，是曾參加過夏令營的美國加州，但父母認為不妨嘗試到不同國家體驗，建議她考慮新加坡，「新加坡原本真的沒有在我的名單裡，但沒想到會有這麼棒的實習回憶！」



在新加坡機場的貴賓休息室裡實習，鍾念庭一開始也挫折不斷，但靠著高EQ一一克服。回想第一次碰到旅客對她咆哮，雖感驚嚇，但當下第一個反應，就是先跟顧客致歉，進而了解她的需求，並設法解決；有回在頭等艙休息室，遇上哭鬧不停的德國小孩，「我去逗弄小孩，很快他就不哭了，還跟我一起玩」，小孩的父母見狀非常驚訝，稱讚她的耐心與親和力，甚至邀請她到德國當褓姆，之後還郵寄聖誕卡表達祝福，讓鍾念庭大呼好貼心！



在新加坡生活7個月，除了工作收穫外，在日常生活中，鍾念庭也有很大發現，「我覺得新加坡對於多元文化是包容尊重的」，不論是地鐵上的廣播多達4種語言，或是能結交到各國朋友，無形中刺激她成長許多；而原本超怕抽血的她，在新加坡體檢時，訝異自己竟然沒有如往常般哭泣，「那個針頭比台灣粗上好幾倍！」身處陌生環境，熟悉的家人朋友不在身邊，短時間內，鍾念庭快速成長，學會靠自己。



「當你如果正面思考，好的事情會靠近你一點。」一趟新加坡實習旅程，讓鍾念庭收穫滿滿，她感謝勇敢踏出第一步的自己，以及總是在背後默默支持的雙親及朋友們，她也將於8月開啟國外多采多姿的職涯生活。



訊息來源：義守大學



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