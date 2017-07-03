新興原創台灣之光「Sliders」、「一間印刷行」與「ATOM」三品牌大秀創新



(中央社訊息服務20170703 14:11:21)原創風氣正夯！台灣Maker圈擁有源源不絕的靈感滋潤，處處都有新的設計驚喜，更是展現年輕世代軟實力的一大趨勢。今年淘寶造物節有三家台灣在地的原創造物神人品牌參與，滿懷著改變世界的溫暖初衷、令人動容的創業故事背景以及一步一腳印的朝著夢想前進的堅持，包括集滑行和騎乘於一身的2way城市自行車「Sliders」、充滿手感溫度的鉛字活版印刷名片機「一間印刷行」、以及將夢想付諸現實的3D印表機「ATOM」。



城市悠遊自行車「Sliders」，為女性的騎乘美感把關的溫柔初衷「Sliders」的創辦人Paul畢業於東海大學設計系，平常習慣以自行車代步的他，為了讓當時的女友穿著漂亮裙裝騎乘自行車都能擁有優雅的美感與態度，結合滑板與自行車的元素，兼具低跨點、小輪徑以及為了滑行而設計的獨特吊橋車架的特色，無論跨坐或起步時、滑行與騎乘悠遊於擁擠城市間都能完美打造個人的移動時尚風格。



Paul強調自行車設計與研發的概念與時尚相似，每年都會因應流行有不同的主題與風格，在2015年時主推城市時尚Metro Sliders，擁有復古自行車外形，兼顧設計外形與輕便的車體，能夠盡情徜徉在每個城市角落；2016年時則主推家庭取向的多功能Pick-up Sliders，具有改裝不同載物空間的共創時尚；而今年將結合電動車技術推出Daily Sliders，滿足日常騎乘的需求。



「一間印刷行」：傳統文化延續與再造的溫度與手感「你好，這是我的名片。」隨著名片遞上手來傳遞的文化與溫度，出自於建築設計背景出身的「一間印刷行」創辦人Yellow，談起一開始接觸傳統鉛字活版印刷，是在研究所時期的因緣際會下，與台灣最後一間仍在生產繁體中文字鉛字的「日星鑄字行」有了交集。為了將傳統工藝透過「再造」的方式保留下來，Yellow思考著活版印刷與現今時代的結合方式，「一間印刷行」的「一張名片－隨身活版印刷機」應運而生，透過一字一句的獨特排版和設計、再以傳統油墨印刷而成的個人名片，有著數位排版無法取代的溫度與手感。「一間印刷行」主要客群為新創工作者、設計師和手作達人，Yellow希望能夠藉由傳統文化的傳承與改良，使鉛字這樣有智慧、細緻的老工藝能夠以不同的方式延續，也讓活版印刷以嶄新面貌回到大眾的日常。



「ATOM」：透過3D列印 把夢想付諸現實「ATOM」創辦人李先生是工業設計背景出身，在加拿大工作時由於產品的打樣需求而接觸了3D印表機，便一頭栽進這令人著迷的創客領域，為了與當時市場上主流的「工具機」作出差異性，讓設計師甚至消費者皆能盡情發揮創意、體驗將創意付諸現實的過程，研發了「ATOM」3D印表機。透過不斷與消費者對話，進一步改良產品並調整研發的方向，已從原先僅有的ATOM1.0與ATOM2.0往第3代的開發路上邁進，致力於成為原創設計的最佳配角，為台灣的Maker環境盡一份心力。



「Sliders」官方網站連結：https://www.shop-sliders.com/「一間印刷行」官方Facebook粉專連結：https://www.facebook.com/ejenletterpress/?fref=nf「ATOM」官方網站連結：http://www.atom3dp.com/zh/atom25_zh_home/



訊息來源：阿里巴巴



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