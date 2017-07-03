邁向永續新生活 大手小手開步走



(中央社訊息服務20170703 14:14:43)呼應國際對氣候變遷風險、企業永續經營的訴求，近年來台灣積極推動企業社會責任（簡稱：CSR），並在質與量出現顯著成長。資誠(PwC Taiwan)與大愛感恩科技、國泰金控， 2017年6月26~28日於國泰人壽淡水教育訓練中心共同舉辦第4屆「2017年CSR校園種子研習營」，並以「邁向永續新生活」為主題，引領莘莘學子從溝通力、規畫力、創意力具體探索CSR作為的可能性。營隊自報名開始吸引全台灣超過216位同學的報名，經各方遴選，共有84位分布在全台灣22所學校、36個系所的同學，以及國際知名學府廈門大學的11位對岸學生，合計95位學員一同參與。



慈濟科技大學行銷與流通管理系 陳皇曄老師以特別觀察員的身分列席。多元的人才匯聚，成為資誠CSR校園種子研習營的一大特色，未來將逐步邁向華人世界永續人才的培育搖籃。



隨著企業經營的環境變得越來越複雜，想要善盡企業社會責任之前，就要先瞭解我們所處在的時代有那些問題。根據聯合國預估，2050年全球城市人口將成長一倍；每10個人之中，就有7人生活在城市中。城市，是人口、產業聚集密度最高，碳排放最集中，也是改善空間最大的地方。面對全球減碳目標，邁向永續城市生活，人們已對生活環境提出改造的渴望，加上聯合國「永續發展目標 (Sustainable Development Goals，SDGs)」已於2016年正式上路，如何以SDGs出發，想像未來的永續城市生活，提出創新的產品、服務與商業模式，將是全球企業必須共同面對的風險與挑戰。因而第4屆CSR校園種子研習營特別以「邁向永續新生活」為主題，邀請十多位知名企業代表進行專題演講、工作坊交流，與青年朋友共同激盪創意的火花。



台灣永續能源研究基金會簡又新董事長在開幕日演講中表示：根據Bloomberg 於2017年5月最新公布環保、社會及公司治理（Environment, Society & Governance, ESG）揭露與績效評分中，台灣排名持續上升，已躍升為全球第二，僅次於法國。顯見台灣企業對CSR資訊透明度的意識已大幅提升。然而，如何從資訊揭露深化至企業永續作為的落實，企業需要更多跨領域的永續人才加入。自2016年聯合國發佈17項SDGs後，世界的價值觀正在轉向。在PwC CEO調查報告中，約有76%的CEO認為所謂成功的企業，將不再是財務上的收益 ，而是必須加入對於社會與環境的改變與貢獻，才能定義企業成功與存在價值。經濟面向的貨幣化已有發展成熟的財務報告作為基礎；在社會面向貨幣化的應用架構，也已有SROI的架構平台；在環境污染影響面向，道瓊永續指數(DJSI)在今年評選中亦增加『衝擊量測與評價項目』。顯示永續發展的價值觀已成為企業經營的主流方向。



研習營長、資誠永續發展服務公司董事長朱竹元則指出：「今年6月世界第二排碳大國美國，宣布退出《巴黎協議》，無疑為全球的永續行動和進程，帶來了更多的不確定性。然而，針對美國宣布退出《巴黎協議》一事，歐盟以及中國皆表示，將以『最高級別的政治承諾』來實踐巴黎氣候協定；產業諸多龍頭，也都紛紛開始擴大自身的正面影響力，如：蘋果宣布，將採封閉循環式的供應鏈，使產品只使用可再生資源或回收材質製造，以避免從大自然開採礦物、Facebook也宣示將朝100% 使用再生能源來運轉伺服器的目標前進等。在在顯示企業永續發展不可能走回頭路。然而企業發展永續作為並不容易，需要多方面的能力，仰賴各方的合作，始能一磚一瓦地構築出我們想要看到的未來，所以從校園開始培養企業永續人才已刻不容緩。」



大愛感恩科技 虞珊明於開幕啟動典禮中以Green Innovation & CSR金字塔，說明將回收寶特瓶再製成環保產品，是將簡單的事化不簡單、將平凡變的不平凡，目的是希望將環保深植人心，讓大家認同慈濟證嚴法師地球共生息理念。啟動典禮中並進行<企業提案發表會>分組題目抽籤。大愛感恩科技以｢年輕人使用產品經驗之設計與規劃」為題，根據 R2R 材質特性，請同學構思、設計「符合年輕人使用」 的產品系列，並規劃如何透過社群、新媒體的力量，來推廣自己所設計的產品系列。期許在座年輕學員們能發揮巧思、創意發想，啟動消費者的力量，讓綠色生活真正落實。



為使參與學員對於SDGs及永續城市生活有深刻地瞭解，資誠在本屆營隊中，縝密地規劃了故事力、溝通力、創意力、規劃力以及CSR專業知識的課程，希冀引領學子學習如何讓他人聆聽，並以高度的執行力來實踐解決當前問題的創意構思。特別邀請台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、國內首家加入赤道原則之國泰金控、國內第一家環保社會企業大愛感恩科技李鼎銘總經理、台灣綠色髮妝第一品牌歐萊德國際葛望平董事長，以及台灣奧美公關王馥蓓董事總經理、台灣電子文教基金會張楊乾副執行長等國內外永續經營的標竿企業專家學者，分享與利害關係人溝通以及擬定永續策略的實務經驗與方法。相信能為兩岸華人社會年輕人開啟一條永續思考的道路、發掘企業永續經營推動的優質種子。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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