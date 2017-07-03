2017米類圖騰世界



(中央社訊息服務20170703 13:55:14)「圖騰」為印第安語totem的音譯。圖騰是原始宗教的最初形式，在原住民生活裡是文化認同的表徵、是心靈的信仰標記，同時圖騰也再現族群文化美學的內涵。文化部所屬國立臺東生活美學館自106年7月6日至10月9日在生活工坊展出【2017米類圖騰世界】，並於7月6日（四）上午10時30分舉辦開幕茶會，現場邀請第28屆金曲獎原住民歌手獎及年度專輯最大獎得主桑布伊祝福吟唱，歡迎前往共襄盛舉。



米類milay，漢名周美玲，臺東卡大地布部落族人。有著原住民天真浪漫，和不為世俗價值牽絆的藝術家性格，從小就對藝術有濃厚的興趣，就讀銘傳商專期間擔任木蘭足球隊員，出國比賽成為她親近與尋獲異文化的最佳途徑。在父親支持下，大學畢業即赴日本東京修習空間造型設計八年，2006年回臺成立米類工作室。一直以來，她不斷吸取母體文化作為創作養份，也經常在世界各地旅行找到傳統的新意。作品從絢麗的彩繪頁岩畫作、銅線的文創用品，融合傳統與現代多元藝術，用色技巧樸實卻絢麗的美學，表達回歸自然的渴望，用信仰手繪出自我生命與族群文化的交融。



米類圖騰世界呈現一種未沾染歷史痕跡的豐盈，啟蒙另一種「新生」。展場設計以複合式展覽呈現，入口表現米類成長三步曲，引領觀眾看見米類從起點到尋定到終點不同時期的創作養份；接著看見傳統與現代間交融的百變圖騰，體驗米類圖騰世界裡，一個被創造的、存在又不存在的、虛幻又虛幻的世界；之後品味米類在文化記憶摻揉下重新賦予圖騰的生活美學，她將藝術帶入生活的創作，在這裡可以深刻感受米類圖騰世界裡的百變。



為了讓民眾親身感受米類圖騰的手工藝魅力，特別規劃兩場DIY手工藝課程：7/22(六) 圖騰彩繪資料夾、8/6(六)圖騰彩繪鑰匙架，免費提供民眾體驗。活動前可與米類老師面對面交流，各項限額20名，額滿為止。請向臺東縣永續發展學會陽小姐報名，電話（089）225181，或上網搜尋「米類圖騰世界」粉絲專頁。(廣告)



訊息來源：文化部



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