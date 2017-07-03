聖約翰科大與雙連攜手培訓人才 共建銀光產業實習就業一站式產學鏈平台



(中央社訊息服務20170703 13:36:18)全台最優安養機構─雙連安養中心日前其董事會通過決議，從明年起將每年提供2-3名就學補助金給聖約翰科技大學老人服務事業系（簡稱：聖約大老服系）、休閒運動與健康管理系（簡稱：休健系）、醫護資訊學士學位學程（簡稱：醫護資訊學程）等3系學生。學生每月可獲得5000元就學補助金，為期1年。另，畢業後同時可以正式員工聘任，並保障就業至少一年六個月。



優質高齡化老後照顧人才取得，將會是未來兩岸各照顧機構、社區照顧點及居家服務業競爭及生存命脈所在。聖約大洞燭先機，對內除新設老服系來整合既有休健系、醫護資訊學程之外，更連結外部資源，例如：雙連安養中心、仁寶電腦公司、臺高福公司等發展智慧照顧系統，希望透過前述內外資源整合方式創造全台唯一智慧銀光幸福產業鏈，為聖約大老服系、休健系及醫護資訊學程學生提供最佳實習及就業環境與機會。



聖約大民生與設計學院王健行院長表示，特別感謝雙連安養中心董事會、蔡芳文執行長及賴明妙院長對聖約大優質辦學肯定與信賴，並願意提供前述優渥條件及最理想實習與就業環境給聖約大學生實習與就業。他鼓勵有志從事銀髮智慧生活照顧服務的學生，要積極把握機會，為未來投入銀髮大健康藍海產業做好每一種加值自己能力的最佳選擇，因為今天不選擇，明天就會後悔，聖約大民生與設計學院各系歡迎高中職同學的加入。



訊息來源：聖約翰科技大學



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