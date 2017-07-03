鬥陣特攻太平洋職業錦標賽 由閃電狼奪得首季冠軍NOWnews今日新聞 (2017-07-03 14:57)
於今年 4 月初開幕的第一季《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽（OPC），在歷經長達 13 周的賽事後，由閃電狼拿下首季 OPC 冠軍，並獲得高達新台幣 300 萬元的獎金。
參加本次 OPC 的戰隊都分別來自亞太區不同國家或地區，在場上努力奮戰就是為了爭取自己隊伍與國家的榮耀。最後由閃電狼打敗來自澳洲的 Blank Esports，拿下首季的冠軍頭銜與 300 萬獎金。
▲第一季隊伍排名與獎金分配。（圖／暴雪娛樂提供）
在冠軍賽後緊接著登場的是 OPC 升降賽現場賽，DeToNator.Korea （韓國）、Libalent Supreme （日本）、Team Ardeont （韓國）與Talon Esports （香港）等四強隊伍將以雙敗淘汰賽制，於 7 月 5 日（周三） 晚間 5 時和 6 日（周四）晚間 7 時，爭奪進入 OPC 第二賽季的兩席資格。
玩家可免費索票入場至暴雪電競館觀看精彩賽事，或鎖定台灣暴雪直播頻道收看現場轉播。更多關於升降賽的資訊，請參閱官方部落格。
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