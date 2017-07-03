▲拉拉熊與角落生物聯手要在漫博上賣萌（圖／台灣東販提供）

近幾年來總是聯袂參與台灣動漫盛會的拉拉熊與角落生物，2017 漫博也將透過日本最新版漫博限定且限量的抽抽樂活動降臨台灣東販攤位，本次將有充滿慵懶氛圍的拉拉熊及超萌的角落生物 Cos 系列在等著您將他們帶回家。

在拉拉熊的部份，透過慵懶的吃著甜甜圈以及與好朋友「牛奶熊」一同套著甜甜圈當作泳圈倘佯的畫面感覺十分的閒適，並期待自己也能過著這樣的生活。在本次漫博限定且限量的日本最新版的拉拉熊抽抽樂中，不僅將送出全長 38 公分的玩偶、直徑 36 公分的抱枕，還有賣甜甜圈的小雞攤位以及實用的手提袋跟毛巾等獎項。

▲拉拉熊獎項。（圖／台灣東販提供）

而在台灣人氣越來越高的角落生物們也將透過 Cos 企鵝、海豹等海洋動物帶出本次日本最新版角落生物抽抽樂主題─「北極熊的好朋友」，同時台灣東販也期望可以透過角落生物們既萌又逗趣的裝扮，為您在酷熱的夏天帶來一點清涼的感受，而如此的呈現預計又將是一波讓荷包失守的考驗。

▲角落生物獎項。（圖／台灣東販提供）

2017 漫博中，台灣東販所引進的超人氣「拉拉熊」」及超萌的「角落生物」漫博限量抽抽樂。保證每抽必中且物超所值，絕不讓您空手而回，每次抽獎僅僅只要 200 元，就有機會把您心中的大獎帶回家！歡迎所有喜歡「拉拉熊」及「角落生物」的朋友們，漫博首日就來台灣東販攤位抽大獎，將療癒又逗趣的拉拉熊及角落生物通通帶回家。