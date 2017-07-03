臉書無人機計畫 可望提供全球無線網路中央社 (2017-07-03 14:04)
（中央社亞利桑那州育馬2日綜合外電報導）社群媒體龍頭臉書（Facebook）研發的太陽能無人機「天鷹座」（Aquila）日前悄悄在美國亞利桑那州二度試飛成功，可望提供無線網路到全球各地。
美聯社報導，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）期盼這項無人機長期計畫，有朝一日能夠提供無線網路給全球沒有網路可用的40億人口。
他日前在臉書上寫道：「當天鷹座準備就緒，將會是1組太陽能飛機隊，把網路連接性發送到全世界。」
根據「育馬太陽報」（The Yuma Sun），天鷹座5月在育馬試驗場（Yuma Proving Ground）完成第2次試飛，一掃前次試飛墜機的陰霾。
天鷹座去年12月首飛墜機後，這次試飛增加更多感應器、新的擾流板和1個水平螺旋槳停駐系統，來幫助無人機降落得更順利。天鷹座這次停留空中時間達1小時46分鐘，高度則上升到910公尺。
臉書航空平台主管葛梅茲（Martin Luis Gomez）說，天鷹座飛行時，工程小組透過追蹤直升機觀看線上直播。
天鷹座重約450公斤，機翼比波音747還長。
天鷹座多數時間採取自動飛行模式，不過也有地面人員負責操縱部分動作。（譯者：中央社李佩珊）1060703
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