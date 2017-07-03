疑似再傳電池意外 三星J7敏感時機發生事件NOWnews今日新聞 (2017-07-03 12:47)
上周台灣三星發表2017年版 J7 PRO，然而外電傳來訊息，2016年版J7電池疑似發生意外，恐怕又會聯想到Note 7事件；科技網站Phone Arena報導，一名巴基斯坦男童使用2016年版J7，疑似電池高熱膨脹，導致手機毀損。
Phone Arena指出，巴基斯坦婦人Naureen Ahsan，將2016年版J7版手機，借給4歲姪子，遊玩My Talking Tom軟體，突然間手機疑似發生意外，電池立刻產生高溫且膨脹，幸好沒有造成傷害，否則後果不堪設想。
Naureen Ahsan對媒體表示，事件發生當下，立即警告離開危險手機，因此沒有人因此受傷，但手機燃燒狀況難以忘記，Naureen Ahsan將手機照片放在臉書，同時提醒親友，不要讓小孩使用智慧型手機。
此次事件發生時間相當敏感，因就在本周，Note 7整新機即將開賣，三星將回收Note 7更換電池，命名為Note Fan Edition，簡稱Note FE，售價約1.8萬新台幣，目前僅在南韓境內銷售，但安全性恐怕持續受到懷疑。
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