（中央社記者吳家豪台北3日電）Facebook（臉書）一直致力於提升用戶的使用體驗，今天發布一項更新，目的在減少動態消息不良連結的出現，提供用戶更多有益且有趣的訊息。



Facebook研究顯示，Facebook上有一小部分的用戶每天習慣分享大量公開的貼文，使其他用戶的動態消息充斥著這些貼文。



研究進一步發現，這些被分享的連結大多包含垃圾訊息，像是連結誘餌、誇大及誤導性的內容，Facebook為了減少這些垃圾訊息產生的影響，推出這次的更新，以降低這類用戶所分享的連結在其他用戶動態消息的優先順序。



然而，這只是影響這類型貼文排序的原因之一，這項更新只適用於個人貼文連結，而非網域或網址、粉絲專頁、影片、照片、打卡地點或是狀態更新。



Facebook表示，動態消息的核心價值之一就是呈現有益的資訊，透過更新動態消息的排序，Facebook將能夠提供用戶更多豐富的訊息，並減少有爭議性的訊息，像是連結誘餌、誇大及誤導性連結的散布。



Facebook提醒，大部分的貼文發布商不會看到動態消息有太多的改變，只有經常接受人們大量公開分享貼文的發布商，可以明顯感受到特定連結的減少。發布商應該謹記在Facebook上發文的基本原則，持續向讀者發布與他們有關聯且有用的資訊。1060703