在保守派人士批評之後，教宗方濟各(Pope Francis)2日呼籲讓罹患罕見基因疾病嬰兒賈德(Charlie Gard)的父母，能夠獲准盡各種可能性來治療孩子，轉變了梵蒂岡先前的立場。

梵蒂岡新聞辦公室發表聲明說，教宗關切10個月大的賈德案，並表達了與賈德父母同在的立場，祈禱他們期盼陪伴並治療孩子直到最後一刻的希望不要被漠視。

這項聲明和梵蒂岡的宗座生命學院(Pontifical Academy for Life)─教宗的生物倫理學顧問小組，先前表達的看法出現轉變。

根據6月30日的聲明，宗座生命學院主席帕以亞(Vincenzo Paglia)表示，賈德雙親的希望應該受到尊重，但他們也必須接受協助好了解到「他們處境獨特的困難性。」

他重申教會反對安樂死，但也強調有時候接受醫學的有限性是必要的。

歐洲人權法院上月27日表示，同意英國判決，裁決撤除患有罕見基因疾病男童賈德的維生系統。但賈德的父母希望將孩子帶到美國，治療他罹患的粒線體疾病。