行政院消費者保護處今天(3日)表示，消保會議已通過經濟部研擬的「即時通訊軟體服務定型化契約」草案，未來即時通訊軟體業者若洩漏用戶個資，將被開罰，但業者若遇到正進行詐騙或傳送不當圖片的用戶，可終止其帳號使用；另外，將來用戶的即時通訊軟體帳號若遭冒用，業者應給予通知及停用，並在更換密碼後，回復使用。

根據統計，我國民眾使用網路的人口超過1,800萬，其中半數以上的民眾，主要上網的活動是使用Line等即時通訊軟體。為改善帳號遭冒用、停權、付費加值商品消失等爭議日益增加，經濟部研擬「即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，並經消保處會議通過，最慢在8月初將公告實施。

消保處簡任秘書陳星宏表示，這次規範的重點包括消費者的帳號遭冒用時，業者應給予通知及停用；如因業者終端設備更換或被駭客入侵導致被刪除帳號，得請業者協助回復帳號、預付款，及已購買的貼圖等加值商品；另一方面，當用戶主動刪除帳號時，業者應提供警示機制。

陳星宏指出，將來業者也不得過度蒐集或洩漏用戶個資，否則將被開罰。陳星宏：『(原音)一旦相關個資外漏的時候，後來外漏的根源直指是我們蒐集的業者，我們業者還是要負擔相關關於個人資料保護法中相關的賠償責任。』

另外，如果有用戶透過即時通訊軟體進行詐騙、洗錢、販賣毒品或傳送兒少不宜的圖片，業者將來可對用戶停權。陳星宏：『(原音)假定發生洗錢或相關詐騙的情形，我們的即時通訊軟體如果發現你們的用戶中，有這樣的相關情形的時候，在我們的法規範，賦予我們的業者有一個社會責任，可以暫停跟終止這些有問題的所謂號稱是消費者的人。』

這項定型化契約也要求業者要加強系統安全維護，若因維護相關軟、硬體，需暫停服務，除了不可抗力或緊急事由外，應在7天前，以官網公告或透過簡訊、電子郵件、推播等方式通知用戶，以保障相關權益。