長庚醫院急診醫師爆發離職潮，在事件延燒多日後，長庚今天(3日)發出新聞稿表示，針對此次風波造成民眾惶恐及醫院形象受損，向社會大眾致上最深的歉意。新聞稿也證實，被指為風暴源頭的長庚決策委員會主委李石增及林口長庚院長鄭明輝，已正式口頭請辭行政職，並獲董事會同意，將由基隆長庚榮譽院長程文俊接任林口長庚院長兼任決策委員會主委，即日起生效。

對於之前遭到記過免職等懲處的醫師，長庚醫院表示，經董事會重聘外部專家審查，認為院內目前的規定與法規有落差，且未考量急診專科特性，致事實認定未盡周詳，因此撤銷急診部原受懲處所有人員的處分。

長庚醫院強調，深切了解社會大眾對於此次事件的關心和對病患的影響，這幾天已陸續安排與全體急診主治醫師座談，座談中醫師們提出許多寶貴的意見，針對相關意見，院方均會深切的自我檢討與改進；當務之急是如何讓急診醫師重拾對長庚醫院的信心，繼續留下一齊奮鬥。

長庚醫院指出，尤其是在「尊重專業」這部份，院方更是要向醫師們表達最高的歉意；日後院方在做任何決策時，一定會秉持「病患優先，尊重專業」的原則，用心服務社會，造福病患。