一掃爆炸陰霾 Note7南韓限定重新上市NOWnews今日新聞 (2017-07-03 10:53)
三星Note 7 系列去年在全球各地頻頻傳出爆炸事件，迫使三星不得不全球召回手機，不過已重創三星形象，連帶虧損數十億美元。
不過本周Note 7 整新機將重新開賣。三星表示，整新機使用的是召回的拆封手機，並搭配全新的電池與未使用過的元件組裝而成。
三星指出，目前整新機只在韓國國內販售，價格約為新台幣1,8864元，比啟剛上市時約3,0000新台幣來說便宜不少，三星也稱目前他們正在考慮整新機是否也要在其他國家上市。
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