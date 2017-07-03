▲「人形們的記憶 NieR Music Concert in Taiwan」開演日期終於決定！（圖／SIET提供）

台灣索尼互動娛樂（SIET）今（3）日宣布，以PS4遊戲《尼爾：自動人形》為主題的音樂會「人形們的記憶 NieR Music Concert in Taiwan」決定將在8月28日（一）、8月29日（二）兩天，於台北ATT SHOWBOX文創立方舉辦共兩場的首度海外公演，並於今天正式公開了台灣公演的全新主視覺。此次音樂會門票將於7月7日（五）台灣時間上午11點起，在 KKTIX 售票網站以及全家便利商店 FamiPort 限量開賣。

日本公演剛開賣門票就被搶購一空的《尼爾》系列音樂會，本次首度舉辦的海外公演將由擔任該系列樂曲製作的作曲家「岡部啓一」先生領軍，偕同歌手「Emi Evans」小姐、「J'Nique Nicole」小姐與「河野万里奈」小姐，以及擔任鋼琴演奏的「帆足圭吾」先生，吉他手「後藤貴徳」先生，小提琴家「高橋暁」小姐、「日俣綾子」小姐，中提琴家「石田浩子」小姐和大提琴家「大沼深雪」小姐，攜手於台灣以觸動靈魂的樂曲重現《尼爾：自動人形》的世界。

▲《尼爾》系列核心作曲家岡部啟一先生（圖／SIET提供）

▲日本公演時的情況（圖／SIET提供）

▲日本公演時的情況（圖／SIET提供）

此外，音樂會另一個重頭戲「朗讀劇」，也將由《尼爾》系列監製的「橫尾太郎」先生親自撰寫全新劇本，並由扮演《尼爾：自動人形》女主角「2B」的「石川由依」小姐、扮演通訊官6O的「磯部恵子」小姐，以及扮演輔助機153的「あきやま かおる(Kaoru Akiyama) 」小姐現場演出。敬請期待由主力原班人馬堅強陣容擔綱打造出的《尼爾》另一番嶄新魅力。

▲擔任主角「2B」聲優的石川由依小姐。（圖／SIET提供）

同時在日本公演時供不應求的音樂會官方周邊商品，以及能更加深入了解各種音樂會幕後花絮的場刊亦將完整翻譯成繁體中文，於本次的會場上限量販售。同時，日本公演時頗受好評的「朗讀劇腳本」也將追加本次台灣公演內容後、限量推出繁體中文版供台灣粉絲收藏。相關周邊商品詳細資訊，日後會在台灣公演的官方網站上另行發布，喜愛《尼爾》的粉絲千萬別錯過！

▲座位票價資訊（圖／SIET提供）