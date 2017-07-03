癌症高居國人十大死因第1名，平均每11分2秒就有1人死於癌症，癌症的精準醫療已為新趨勢。醫師指出，隨著個人化基因檢測的快速進展，透過取得病患癌細胞特有的「生物標記」基因資訊，將可找出最適當的標靶用藥，把握寶貴的黃金治療時間，大幅提升療效。

一名70歲的男性22年前確診為「支氣管腺樣囊性癌」接受手術治療，後來腫瘤復發，陸續做了肺手術切除、放射線療法、冷凍療法及化學治療，但病情仍持續惡化，直到做了「腫瘤多項基因突變檢測」，掃描400多個基因位置後，才發現腫瘤具有PIK3CA突變，在給予標靶藥物「癌伏妥」治療後，終於使病況獲得穩定的控制。

癌症連續位居國人十大死因第1名，平均每5分26秒就有1人罹癌，每11分2秒就有1人因癌症死亡。台北榮民總醫院病理檢驗部分子病理科主任周德盈表示，「標靶藥物」能瞄準癌細胞進行攻擊，降低噁心、嘔吐或掉髮等副作用，對正常細胞傷害較小，已成為癌症治療新興選擇。不過，選擇適當標靶藥物之前，必須先找到病患癌細胞特有的基因資訊「生物標記」，才能精準用藥，避免無效治療。

周德盈表示，北榮2012年起與民間生醫公司合作成立「癌症基因體實驗室」，執行「癌症標靶藥物突變位點檢測」，並建立以「次世代高通量基因定序」(NGS)技術作為個人化癌症基因的診斷平台，透過廣泛的基因突變檢測，可找出現有適合患者的標靶藥物，提供精準醫療。周德盈：『(原音) 預測藥物反應，是需要透過基因檢測比較準確。一次的檢測可以看到上百個或者上千個突變位置的偵測，這時候你就有可能可以發現，你這個癌症所具有的突變，可能是在另一個器官癌症已經在使用的標靶藥物，在某些情況下你使用這些標靶藥物，事實上對這個癌症是有效的。』

周德盈舉例，以晚期肺癌來說，一般會先做EFGR、ALK等基因檢測，若都是陰性，還可進一步檢測是否有ROS1等基因突變，甚至有可能找出其他罕見的突變，能夠以其他癌種的標靶藥物治療。他指出，北榮最快將在1個月內提供非小細胞肺癌、大腸直腸癌、全面性用藥評估等組套式基因檢測，費用約新台幣3萬元至8萬元。