蘋果Mac系列雖然總是受注目，但桌上型電腦作業系統市占率，仍然是微軟Windows為主，尤其Windows 10推廣相當成功，遊戲下載網站STEAM公布數據，Windows市占率約96.24％，蘋果OS X市占率約2.95％。

微軟日前推出免費升級，讓Windows 7直接升到Windows 10，雖然一年間引起許多風波，但行銷策略相當成功，讓Windows 10 64位元版市占率約50.33％，32位元版市占約4.09%，但Windows 7 64位元版，市占率仍有32.05％。

從Steam公布數據可以發現，Windows 10 64位元版，相對前一次調查，市占率成長1.28％，其他版本都略微下降，Windows總體成長0.18％，Mac OSX 總體市占略微減少0.10％，僅Mac OS 10.12.5 64位元版略升0.99％。

另一方面，Linux作業系統市占率，略降為0.72％，針對硬體調查，8GB暫存記憶體，是目前個人電腦最常見配置，顯示器解析度，仍然是FHD 1920X1080為主，加寬螢幕3840X1080解析度，也主要使用型態之一。