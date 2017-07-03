七大罪漫畫改編遊戲 PS4上獨占NOWnews今日新聞 (2017-07-03 10:07)
在近日於洛杉磯舉辦的「Anime Expo 2017」上，萬代南夢宮公布了由漫畫《七大罪》改編而成的PS4獨占遊戲《七大罪：不列顛的旅人》首支宣傳影片。
《七大罪：不列顛的旅人》是款主打高速戰鬥的動作遊戲，影片中熟悉的梅利奧達斯、「妖精王」金恩、「魔導士」瑪琳等都有登場，也可以稍微看到戰鬥時角色與運鏡的速度實在是非常快，看來操作起來一定是充滿爽快感。
目前《七大罪：不列顛的旅人》釋出資訊很少，連大約發售日期也沒公布，看來喜歡《七大罪》的玩家可要多等等了。
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