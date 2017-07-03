一個由英國的神經系統專家所研發的大腦訓練電腦遊戲，已展現出能改善初期失智患者的記憶、並可望協助這類患者避免部份認知衰退的症狀。

這項公佈在「國際神經心理藥學期刊」(International Journal of Neuropsychopharmacology)的研究指出，研發出這款類似「有獎競賽節目」應用程式(app)的研究人員，在一個小型的試驗中測試了它對患者認知和刺激性方面的效果。結果發現玩這款遊戲一個月的病人，在改善他們的記憶上取得約40%的進展。

在劍橋大學領導這項研究的薩烏林奇(George Savulich)說，他們希望在未來針對健康高齡化和輕度阿茲海默症(Alzheimer's disease)的研究中，能繼續擴大這項發現。

失智是一個重大的全球健康問題。根據世界衛生組織(WHO)表示，2015年約有4,750萬人失智，而且隨著預期壽命增加和社會年齡，這個數字正在快速上升中。

這種症狀是無法治癒的，而且只有少數的藥物能夠緩和患者包括記憶、思考、行為、認知、空間技能的衰退、以及逐漸失去完成日常生活能力的症狀。