溫網開打 谷歌塗鴉紀念140週年中央社 (2017-07-03 07:59)
（中央社倫敦3日綜合外電報導）谷歌（Google）在搜尋首頁推出一系列「塗鴉」（Doodle），紀念溫布頓網球錦標賽140週年。
英國「每日鏡報」網站報導，2017年溫網今天開打，數千人湧入全英俱樂部。
為紀念這項全球歷史最悠久的網賽，Google推出令人印象深刻的塗鴉圖樣。動畫可見兩支球拍化身為球員對打，Google字母變成觀眾和主審在一旁看球。
老鷹魯弗斯（Rufus）也在上方監視，幫忙驅趕鴿子。
Google稍早採用的概念之一，聚焦在中央球場的天氣不確定性。
老派點子顯示，觀眾眼睛跟著球來回轉動。
與此同時，地主好手莫瑞（Andy Murray）已證實將調整好狀態力拚衛冕。
莫瑞受臀傷所擾，但仍堅稱「我能應付這項賽事，也能打上7戰，我沒事」。「如果我覺得今天狀況內，我會很高興，闖關沒問題。」
「如果我的臀傷復發，必要的話我會服用一些抗炎藥。希望不要發生。」（譯者：中央社盧映孜）1060703
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