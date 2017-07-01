指考首日考場秩序佳 穿戴式裝置違規最多教育廣播電台 (2017-07-01 16:48)
大學指考第一天結束，共有2萬多名考生上場，第一天雖然沒有傳出重大違規事件，不過有考生攜穿戴式裝置，例如運動手環、手機等，大考中心表示，運動手環一旦確認具有傳輸功能，就會扣5分，提醒考生不要攜帶，避免違規。
大考中心統計，第一天考試共有7件違規，最主要是攜帶穿戴式裝置，例如配戴運動手環、還有攜帶手機等，另外，有考生在考試鈴響前翻閱試題本、一位考生坐錯位置，此外考場秩序一切順利。
大考中心副主任沈青嵩表示，由於監考老師無法現場判斷運動手環是否具有訊息傳輸功能，因此一旦發現考生配戴，會先拍照，日後開會確認，在現場則會加強監考，一旦未來確定考生的運動手環有傳輸訊息功能，最重將扣該科5分。
大考中心提醒，考生進入試場後，除了准考證及考試必用文具外，行動電話、具通訊功能的穿戴式裝置及其它物品都應放在臨時置物區，並取出電池或關機、關閉鬧鈴，考試中不可以發出聲響，以免造成違規。
大學指定科目考試第二天將考數學、國文及英文，全國47,334名考生將同時上場應試，為避免交通擁塞，提醒考生儘早出門。
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