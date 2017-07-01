考生坐錯位遭扣分 這些違規拜託別再犯NOWnews今日新聞 (2017-07-01 16:16)
106年指定科目考試於7月1日至3日舉行，今為考試第一天，考科物理、化學、生物，試場秩序大致上良好，但仍有考生因攜帶穿戴式裝置入場而遭扣分，另外高雄也有考生因坐錯位置而遭扣五分。
大考中心表示，指考首日無傳出重大違規事件，但仍有考生攜帶穿戴式裝置入場，或是因手機鈴響而遭到扣分；大考中心表示小米手環、GPS智慧運動錶等裝置也都別帶進試場，避免不必要的爭議，大考中心也再次呼籲考生別再犯同樣的錯誤。
另外，高雄地區考場有女學生，在考化學科目時，被監試老師發現准考證號碼與座次不符，雖然當時只是瀏覽題目，但仍被視為違規，依據「試場規則及違規處理辦法」第9條第1項第3款規定，該生該科成績扣減五分，此違規事件最後會送至大考中心做裁定，大考中心也提醒考生務必謹慎核對座位。
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