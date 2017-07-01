（中央社記者陳政偉台北2017年7月1日電）征戰流通、零售業近40載的沙場老將徐重仁，毅然宣布退休。徐重仁雖已70歲古稀，但仍抱負滿懷；不過他在全聯轉型、開拓網路世代、引領企業利這三件事上，難掩壯志未酬的落寞。



一、全聯進行浩大工程，從根本做質的改變。



2014年初，徐重仁宣布接任全聯總裁，在業界投下震撼彈，以自身流通業長才帶領全聯進行二次零售革命，選取超商、大型量販店兩者的優點，強調兼顧方便與商品種類齊全。



徐重仁接總裁時喊出「2017年展店到1000家，2020年營收突破新台幣2000億元」；而到2016年，全聯在全台展店逾900家、營收破千億元。



他拉進謝健南、蔡篤昌，形成經營「黃金鐵三角」，打造全聯新形象並提升商品、門市品質，也為食品安全，說服全聯實業董事長林敏雄投入百億元打造三座生鮮處理廠、三座物流中心。



已達成一半目標的當下，二次通路革命選擇打造新二代店，砸入成本大增，導致展店速度放慢、業績成長趨緩，讓全聯不得不審慎評估，而主導改造工程的徐重仁力有未逮。



二、網路聲量成亮點，同時也被放大鏡檢視。



全聯過往客層年紀偏高，30歲以下的顧客只占9%，跟「年輕人對話」是最大挑戰。過去兩年，全聯行銷聲量大增、主導網路議題，從「全聯經濟美學」廣告，到網路社群行銷，引導更多元潛在消費者認識全聯，年輕客成長4成。



不過，網路世界就像兩面刃，網路世代對於低薪問題向來敏感，在經濟結構與社會環境下實難釐清複雜因素，徐重仁說出「年輕人很會花錢」、「不要計較薪水比別人低」等話，在網路上一時喧騰、貶大於褒；在他選擇道歉後，仍挫傷苦心經營的清新形象。



受網路議題的洗禮，徐重仁坦言私底下心情受到影響、造成挫折，也轉趨低調，怕講出來的話被斷章取義造成誤解，主導拓展年輕世代的他，「壯志未酬、心先傷」。



三、零售本業起飛同時，公益事業卻不落人後。



徐重仁曾在自己書裡提到，「一家公司存在的目的與願景，如果只是賺錢而非以利他為優先，這樣的公司便沒有價值，也難以永續經營」。林敏雄力挺外，指與徐重仁能夠共事，就是從「共好」的機緣而來。



林敏雄之前與5位企業家在大安森林公園投入生態池與相關周邊環境改善，讓螢火蟲重回公園，顯示兩人理念不謀而合。



徐重仁接續主導全聯許多社會改造，從贊助環境紀錄片《老鷹想飛》，成功行銷、帶動銷售契作紅豆。成立「親農學堂」，與100多位小農合作建立產銷平台，在他身上顯露企業人士少見對土地的關懷。



徐重仁心心念念當年催生的宜蘭傳藝中心，拿下經營權，矢言經營文化公益事業不為賺錢，開園前整建費用從2億元追加到3.8億元，每年還需1.5億元營運成本。在本業外，看出徐重仁有更多對社會改造的想法。



全聯戰果有目共睹，但徐重仁的成就在網路世代也被放大檢視，他選擇卸甲、提前交棒。雖為70歲之姿，但抱負滿懷，從轉趨低調的他，不難看出壯志未酬的落寞。



在退休後，徐重仁只保有傳藝董事的身分，尚未聽聞要再接顧問或其他職位。如今只剩他所開辦的「重仁塾」有機會露面，也是他將通路、創業經驗，想要傳授新世代、年輕人的途徑。



之前他以人生前輩的身分教誨年輕人而受到齟齬，如今如何為新世代貢獻心力，端看徐重仁何時拾回本心再出發。