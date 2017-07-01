(健康醫療網／記者林怡亭報導)

迎接暑假到來 家長應多注意孩子口腔健康

一名國小生在校乖巧禮貌，但卻不愛笑，才被老師發現原來是因滿嘴蛀牙，害怕被同學嘲笑，經由牙醫治療後，這名國小生才願意再次展開笑容；台南市政府衛生局指出，緊接著迎接暑假到來，外食機會恐變多，家中孩子的牙齒健康更應做好把關工作，擁有健康整齊的牙齒，也能讓孩子更增添自信。

孩童照護能力差 出現蛀牙機率高

在台灣，12歲以下兒童平均有2.5顆齲齒，遠高於全球平均1.67顆，衛福部統計，兒童恆齒第一大臼齒咬合面發生齲齒率，占所有齲齒的50%；衛生局表示，通常六歲開始長第一大臼齒，但這時因兒童牙齒照護能力較差，大臼齒上出現窩溝藏汙納垢的機率高，但若能確保把窩溝填補，就能避免細菌孳生，遠離蛀牙。

衛福部補助學童 臼齒窩溝封填防蛀牙

衛福部持續補助國小一、二年級學童，4顆恆牙第一大臼齒窩溝封填施作，施作後6個月及12個月兩次檢查封填狀況的費用；衛生局表示，雖得負擔掛號費用，但預防勝於治療，趁著暑假期間，建議家長可替家中孩子預約口腔定期檢查，確保牙齒健康無礙。

養成飯後睡前刷牙習慣 遠離蛀牙找上門

為了能將正確潔牙、保健等口腔保健知識往下紮根，衛生局除了推行無牙醫區口腔衛教外，也包含特殊需求者學童校園口腔保健服務；衛生局提醒，除了透過氟化物及利用窩溝封填來預防蛀牙，平時就應養成孩子飯後和睡前刷牙的好習慣，且減少攝取甜食，並定期半年接受一次口腔檢查，讓孩子也能擁有一口健康牙齒。





資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=33716喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊