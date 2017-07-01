（中央社記者許秩維台北1日電）指考今天首日，大考中心表示，目前僅傳出零星違規，再次提醒考生不要攜帶智慧手環、手錶等穿戴式裝置進試場，否則可能被視為違規，依簡章規定，扣該科5分。



106學年指定科目考試於7月1日至3日舉行，今天第一天考物理、化學、生物。



大學入學考試中心表示，今天暫無傳出重大違規，但考場仍有部分零星事件，例如攜帶小米手環等穿戴式裝置進入試場、手機發出聲響、考生坐錯位置等。



大考中心在指考試場外都有張貼海報，提醒考生進入試場後，除了准考證和考試用品，其他物品應放在臨時置物區，且禁帶穿戴式裝置，例如具拍照、錄音、傳輸功能的智慧眼鏡，具語音控制、聲控、震動通知、傳輸功能的智慧型手環，還有具聲控、GPS、錄音拍照和傳輸功能的智慧型手錶。



大考中心再次提醒，有些智慧型手環或手錶有無通訊功能要看型號才知道，但為了避免產生誤解，請考生不要帶進試場；依簡章規定，考試開始鈴響後發現行動通訊裝置（如穿戴式裝置）置於座位旁或隨身攜帶者，扣該科5分，如發現使用該物品，扣該科全部成績。1060701