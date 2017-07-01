大學指考首日 嘉義0違規0補發准考證中央社 (2017-07-01 16:19)
（中央社記者江俊亮嘉義市1日電）106學年度大學入學指定科目考試今天登場，第1天考自然組類科的物理、化學、生物3科，一整天考試下來未出現任何違規，也無人申請補發准考證。
負責嘉義考區的國立中正大學表示，受少子化、繁星推薦及個人申請名額增加等因素影響，今年嘉義考區縮減為嘉義高中單一考場，報考人數僅剩1192人。
中正大學指出，嘉義考區105年報考人數為1330人、104年為1676人；回顧101年考生還有2336人。短短5年內報考人數少了1000多人，顯示指考人數逐年下滑的事實。
此外，雖然天氣炎熱，但因報考人數減少，嘉義考區今年唯一一間「不使用冷氣」試場，只剩下2名社會組考生登記應試。
中正大學表示，相較於前年仍有23名考生選擇不吹冷氣應試，去年有5人登記不使用冷氣試場。
在缺考部分，今天第1節物理科應到505人，缺考36人；第2節化學科應到552人，缺考38人；第3節生物科應到414人，缺考41人。1060701
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