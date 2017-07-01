大學指考第一天，學生在試場外複習。（圖／記者陳明安攝，2017.07.01）

106年指定科目考試於今（1）日登場，今日考科物理、化學、生物；今日第三考科為生物科，報考人數15,067人，實際到考人數14,055人，缺考率6.72％。

今年考題生活化，例如以彰化地區菊花田和火龍果田為例，探討光周期的應用、以茲卡病毒的致病機制、疫情危害及防制方式，並強調其與登革熱病原體的交叉反應所帶來的影響。另外亦有不少題目取材自科學新知和近期研究成果，例如探討科學間研究發現激素對田鼠生殖行為的影響，或是引用關於肺臟功能的最新研究結果，探討肺臟在血小板生成中所扮演的重要角色。

就命題方面，今年試卷增加獨立的實驗題共五題，此題牽涉概念包括花粉萌發實驗、生物多樣性的重要性及觀察、過氧化氫酶活性的測定、光反應的還原作用，以及DNA粗萃取等，可評量考生獨立研究能力。另外也有題目搭配圖片評測學生顯微鏡觀測的知能，或是閱讀題考出日本菫菜葉片的生長和掉落，評測考生包括假設、變因提出、實驗設計、檢驗假設、邏輯推論等能力。

闈場內高中教師強調，此次總題數61題，題目文字量不少，大多需要轉換才能解題，若閱讀和思考速度較慢或是習慣一眼判斷出答案的考生，可能會感到題目分量偏多且不易作答；但若為對於文字閱讀和理解分析能力強的考生則較為有利，整體而言此次試題難易度中偏難，具一定鑑別度。

闈場內試考生則表示，此次命題選修生物內容完整，閱讀題材也貼近時事及新研究，考得較細且深入，簡單題目較少，若未熟記選修生物內容，可能不易拿分，整卷試題難度偏難，選項也非常細，例如多選題第26題C選項，錯在心臟並非在水蚤的腹部，此類細項都讓考生很難在有限的時間下找出錯誤並得分。