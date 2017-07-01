針對106年指考化學科試題，補教老師盧澔（右）1日表示，今年考題難易落差很大，基本題有一些，但難題卻非常難，尤其是非選擇題的兩題，必須要靜下心去推理、思考，還不見得能解得出來。中央社記者陳至中攝 106年7月1日