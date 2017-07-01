北京7月1日電 /美通社/ -- 6月30日，由中國第一個共享設計平台 -- 洛客（LKKER）主辦的「2017洛客大會暨全球創新設計大會」（英文全稱LKKER Conference 2017 & Global Innovation Design Conference）在中國寧波舉行，來自騰訊、微軟、Airbnb等互聯網企業大咖以及世界級設計大師黑川雅之共同探討共享經濟環境下的「共享設計」商業模式。大會以強大的連接力將企業、設計師、用戶聯結在一起，匯聚全球優質創新資源，打通創新設計與傳統製造業的「任督二脈」，讓想像力的價值得以充分發揮。



在共享經濟的發展趨勢下，洛客在設計行業率先提出「共享設計」的概念。「共享設計」即以設計為核心驅動，通過將需求、人、物無限連接，基於想像力資源的共享，在CBD模式的基礎構架之上，無限延伸到各個領域，形成的基於需求去創造產品的生態。



當技術和管理成為智能機器人的標配技能，意味想像力時代的到來。人工智能再先進，終究無法超越人的審美，無法超越人的想像力，無法超越每一個人呼之欲出的創造能動性，人們有更多的時間參與到創造，每一個用戶也就是每一個人都在打造屬於自己的創新和價值，產生的即是想像力經濟。想像力經濟通過創新設計讓我們的生活產生了新的價值和可能。消費升級是用戶想像力的升級，萬物互聯讓產品有了想像力，讓所有產品都可以互通互聯，最後引發渠道革命，形成想像力渠道。洛客認為，未來工業互聯網時代將是以想像力為核心的時代。



洛客的發展使命是讓每個人都享受到「共享設計」的價值。作為一個產品創新的共享設計平台，洛客以共享創新力的模式聚合了優質設計師與海量用戶進行眾創，以產品設計及創新生態服務於企業和創客，更優質、更高效、更開放地創造好產品。







消息來源 洛客科技





【中央網路報】