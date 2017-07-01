嘉義市慶祝升格35周年，1日上午7時30分在嘉義市香湖公園，舉辦「慶祝嘉義市升格飛躍35健走暨重大市政宣導活動」，市長涂醒哲及夫人鄭玉娟，與市府一級主管及嘉義市各里、民間團體等近2千名市民健行，象徵民眾走出健康，城市走出希望的未來！



「嘉義市生日快樂！」涂市長表示，嘉義市自71年7月1日升格恢復省轄市以來，迄今已35年，今日用健走方式慶祝，與市民一同拚健康，別具意義。



涂市長感謝過去多位先進的堅持與努力，為市政奠定良好基礎。擔任市長後也不敢懈怠，努力讓市政更上層樓。上任兩年多來，嘉義市許多重大建設都有了突破。如爭取近30年的鐵路高架化即將正式啟動；首創購買LED照明服務，更換全市3萬盞路燈，照亮嘉市十年。看不見的工程如污水下水道公共管線工程，已經在去年11月動工；兩年來清淤的雨水下水道總長12公里，整建地下道、人行道，讓市民不再擔心淹水，守護這座城市。



涂市長說，為了替嘉義市找機會，市府積極拜會行政院及中央各部會爭取市政建設的支持，視察會勘重要建設、出訪推動城市觀光及城市外交。今年嘉義市更首度被國際智慧城市論壇（ICF）評為全球七大智慧城市，他六月也赴美參加智慧城市交流活動，在國際舞台上，嘉義市與其他入圍城市平起平坐，全世界都看到台灣、看到嘉義市。



民政處指出，此次慶祝升格活動首次以健走的形式辦理，地點選在生態資源相當豐富的香湖公園，市民朋友共同參與、分享喜悅的同時，也能顧健康，走出戶外，貼近大自然。健走路線沿途也安排許多重大市政的展示，讓市民有機會能更加了解市府推動的各項政策。（黃敬祥報導）



【中央網路報】