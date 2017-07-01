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卒婚：不離婚的幸福選擇/時報出版卒婚：不離婚的幸福選擇》不是離婚，而是從婚姻裡畢業在育兒結束後，夫妻漫長的下半輩子該怎麼辦，能過得更好嗎？當我思考這件事，開始採訪中老年的人們時，遇見的就是「卒婚」這個辭彙。從婚姻裡畢業，展開新的人生，這個辭彙有清爽的感覺。不是離婚，而是從婚姻裡畢業。理想的狀態是暫時重新啟動以往建立的家庭或過去，恢復自己的原樣，每個家庭朝著各自的方向前進。我本身也對以往的家庭生活感到陷入僵局，因而殷切盼望找到解決的途徑。所以我到處訪問與伴侶各自過自己生活的夫妻，從而誕生的就是《卒婚：不離婚的幸福選擇》一書。雖然他們可能脫離「婚姻」的形式，但每對夫妻都為了讓下半輩子過得更好，改變成符合自己需求的婚姻模式。對於開始不正規分居的我而言，這些四十到六十歲出頭的人，他們每個人的故事是令我重新思考夫妻意義的契機，也讓自己沮喪的理由變得不明確，讓我釋懷原來夫妻是這麼回事，收穫良多。更重要的是，這也是一趟讓我回顧以往人生的旅程。透過採訪，讓我內心對伴侶宛如岩漿般的憤怒慢慢冷卻下來，另一方面則萌生了反省自己的心，這拯救了我。當然即使到了現在，仍會像間歇泉一樣偶爾喚起怒意，不過持續心懷怒氣、憎恨，或是憤怒，恐怕會讓我自己乾涸。憎恨的情感擁有如此負面的力量，能夠從這當中解放出來，使我對待自己、孩子、母親、以及朋友等周遭人的時候，萌生了體貼之心。而且至少可以讓我的情緒變得平靜，關係也變得融洽。我現在也能理解，以前是因為各種勉強自己到達臨界點，才會燃燒殆盡。而且也能稍微整理對於婚姻的矛盾情感。執著「理想家庭」的同時，又頑強地反抗「普通的婚姻」，讓我重新省視無法貫徹有實無名婚姻的內疚，以及追求戀愛自由的念頭。回想起來，雖然我們這個世代一律結婚，卻也是個受到婚姻反作用折磨的世代。我還沒看到自己的卒婚形式。或者說，現在非正規的分居就是卒婚的一種形式也說不定。雖然當初不是心甘情願，覺得很無理，但非正規的分居時間越久，也就隨之靜下心來。彼此不拘束對方，也促進了互相交流。本文節錄：【卒婚：不離婚的幸福選擇】一書--------------------------------------------------------------------------------作者/杉山由美子出生於靜岡縣，早稻田大學第一文學部畢業後，曾任職於鐮倉書房《Madam》、日經Home（現為日經BP社）《日經Woman》編輯部，現為自由作家。除了職業婦女、親子教養等主題以外，也廣泛於教育相關的主題進行執筆、採訪活動。著有《人生中途換檔》（OrangePage）《瞭解您孩子的學習狀況》（岩崎書店）《與謝野晶子 溫泉與和歌之旅》（小學館）《從現在開始！目標就業的課程》（PERIKAN社）等書。