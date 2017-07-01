（中央社記者陳至中台北1日電）台北市補教協會解題團隊表示，106年指考化學科的特色是長篇大論，非常考驗學生的閱讀能力，但出題者自己的中文能力可能不好，很多該交代的沒交代到，估計爭議題佔了8.4分。



補教老師盧澔表示，今年考題的難易落差很大，基本題有一些，有唸書就能拿到一定分數，但難題卻非常難，尤其是非選擇題的兩題，必須要靜下心去推理、思考，還不見得能解得出來。



盧澔提到有幾題是「語焉不詳」，包括第6題，題幹只問「乙的莫耳分率」，沒有註明是在「溶液中的莫耳分率」還是「蒸汽中的莫耳分率」，嚴重影響到答案的選擇。



盧澔說，偏偏這兩種可能都有答案選項可選。他推測，出題者應該是要考「溶液中的莫耳分率」，這樣才要用到拉午耳定律，因此答案是（B）。如果是考「蒸汽中的莫耳分率」，則只是簡單的四則運算，國小學生都會，答案會選（A）。



另外多選第21題也有爭議，盧澔認為出題者沒有註明體積是否相等，影響是否要選（D）選項。



非選第二題引用2016年諾貝爾化學獎得主的研究，但題目也被認為有瑕疵。盧澔說，第一小題要考生根據「圖6」，但其實要得出正確答案，明明要看的是「圖5」，出題者可能以為兩圖有重疊的部分，考生一定會自己看圖5。1060701