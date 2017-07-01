（優活健康網編輯部／綜合整理）零卡飲料、食品，對喜歡甜食卻擔心發胖的人來說，彷彿是體重控制的救星。想吃甜食、想喝飲料，找「零卡」的就對了！但「零卡」真的比較健康、安全？所謂「零卡」飲料、食品，通常是添加人工代糖。代糖的種類很多，它們有甜味，熱量卻很低，甚至沒有熱量。經過身體代謝後，不會造成血糖上升。

代糖真的健康無負擔嗎？

一般「零卡」飲料、食品中所使用的代糖，都是人工甘味劑，是化學合成者，非天然食材。高熱量食物容易造成肥胖問題，「糖分」就屬於高熱量，為了解決這個問題，目前有許多的食品，都使用代糖來取代蔗糖，例如無糖口香糖、低卡果凍、零卡飲料等。

如果你有閱讀商品成分標籤的習慣，不難發現，現在代糖幾乎無所不在，這種「讓你吃甜、不讓你吃糖」的人工添加劑，在大家一股腦追求「健康零負擔」的風潮下，大舉入侵各項食品、飲料，訴求就是「零熱量，多健康」。但實際上到底健不健康，醫學答案依舊是莫衷一是，沒有結論。

控制攝取量才是健康重點

雖然，目前大部分業者所使用的代糖，都屬合法，不過，代糖的安全性在醫學上卻無法保證。經過動物研究發現，代糖在老鼠身上會有致癌的危險，雖然動物實驗所使用的劑量高，通常人體不可能短時間內攝取這麼多代糖，且動物和人體還是有差距，在動物身上致癌，不代表在人體也一定致癌，但目前醫學上沒有明確答案，顯示代糖是絕對安全的。

偶爾食用代糖是安全的，但長期攝取就不一定。建議大家不要養成長期、固定食用代糖食品、飲料的壞習慣。雖然蔗糖熱量高，但其製品對健康來說相對安全，只要能控制攝取量，就不用擔心肥胖問題。

（本文摘自／請你跟我這樣過4: 食物安全吃健康／康鑑文化）

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