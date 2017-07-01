一隻好奇的狗狗闖入了音樂會演出現場。（圖 / 翻攝自The Mirror / IKSEV）

音樂會演奏現場，向來必須保持安靜，容不得有雜音干擾，更不用說是闖入一位不速之客——汪星人了。這隻好奇的狗狗是在一場知名的現場音樂演奏會中，登上了舞台，在整場演出時都大辣辣地佔據著正中央的位置。

這場音樂演奏是在土耳其艾菲索斯（Ephesus）當地的音樂廳所舉行，這隻可愛的米克斯亂入之後，立刻成為全場觀眾注目的焦點。無視於自己破壞了整晚的音樂會，這位汪星人悠閒地在舞台上漫步，並好奇地向四周張望，儼然是樂團音樂家們演奏裡的一段高潮。台上幾位音樂家雖用眼角餘光瞄見了這位汪星人，但決定繼續保持他們的專業，不讓演出中斷。

▲這隻米克斯趴在小提琴手的腳邊，演出進行至一半時還打起了大哈欠。（圖 / 翻攝自The Mirror / IKSEV）

更戲劇性的一幕是，在節目演出進行至一半時，這名汪星人踱到舞台正中央，露出「我受夠了」、「演奏到此為止」的表情，並且平靜地躺在一位小提琴手的腳邊。

台下觀眾被牠的動作逗樂，他們還可清楚地聽到牠張開大嘴、打哈欠的聲音；顯然這位汪星人對台上這群音樂家的賣力演出毫不領情。

台下觀眾開始爆出笑聲，並對牠報以掌聲，而牠對自己所引起的騷動毫無知覺。這段插曲被分享到社群媒體，在數小時內立刻收到超過5000個讚。