▲過期25年的罐頭，裡面的蘋果竟變這樣。（圖／翻攝自推特）

罐頭中的食物，經過脫氣、殺菌、密封、冷卻等過程消滅微生物，再利用真空的方式封罐，藉此讓食物保存較長的時間。不過罐頭內的食物究竟可以保存多久？日本有一名網友實驗打開「過期25年」的蘋果罐頭，內容物的變化讓所有人都驚呆了。

網友@S0RiakM在Twitter上分享了一則推文，文中表示決定要打開一罐過期了25年的蘋果罐頭，這罐蘋果罐頭的有效期限只到西元1992年，照片中可見，罐頭外觀已部分腐蝕。他一打開罐頭，只見罐中一堆黑色的不明物品，仔細一看蘋果的形狀還在，但色澤卻變成有如充滿光澤的黑炭一般，令網友們紛紛看傻了眼。

文章一推出，隨即掀起一陣熱議，網友們紛紛留言表示，「這還能吃嗎？」、「世界上最老的蘋果」、「原來過期的罐頭長這樣啊」。該名網友則推測，應為罐頭內部起了化學作用，導致蘋果全變成這副模樣。

▲過期25年的罐頭，裡面的蘋果竟變這樣。（圖／翻攝自推特）

▲過期25年的罐頭蘋果如黑炭一般。（圖／翻攝自推特）

▲過期25年的罐頭蘋果如黑炭一般。（圖／翻攝自推特）