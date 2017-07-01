台中龍津國中改制完全中學中央社 (2017-07-01 15:50)
台中市龍井區龍津國中（圖）8月起改制為完全中學，成為全市第10所市立完全中學，高中部預計招收普通班4班、美術資優班1班、體育班1班；普通班招生分為直升入學及免試入學管道。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 106年7月1日
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