台中市龍井區龍津國中（圖）8月起改制為完全中學，成為全市第10所市立完全中學，高中部預計招收普通班4班、美術資優班1班、體育班1班；普通班招生分為直升入學及免試入學管道。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 106年7月1日