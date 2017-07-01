（中央社記者沈如峰宜蘭縣2017年7月1日電）林務局說，迎接暑假到來，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區從今天起到8月底暑假期間，每天提早於凌晨3時30分開園，讓遊客有充分時間上山，欣賞日出、雲海之美。



林務局羅東林區管理處說，太平山國家森林遊樂區平日每天清晨6時、週末假日凌晨4時開園。園區位於中高海拔，向來都是欣賞日出的絕佳地點，在群山環抱之下，有時還會出現層層疊疊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收。



管理處表示，迎接暑假日出時間在清晨5時到5時30分期間，為讓遊客有充分時間上山，今天起到8月31日期間，園區每天提早於凌晨3時30分開園，希望讓遊客能趕在天明之前，進入太平山及翠峰湖地區欣賞日出、雲海及晨霧之美，順道可在山區多條自然步道避暑健行旅遊。



管理處建議，遊樂區內的太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道（東口）觀景台、望洋山步道觀景台等，都是迎曙光的好地點。