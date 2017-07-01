（中央社洛杉磯2017年7月1日綜合外電報導）NBA自由球員市場今天開市，ESPN報導，金州勇士隊已和當家球星柯瑞（Stephen Curry）談妥一紙5年2.01億美元（約新台幣61億元）的天價續約，成為NBA史上最高薪球員。



ESPN引述柯瑞的經紀人奧斯汀（Jeff Austin）的說法，柯瑞是NBA史上第一個簽下合約總額破2億美元大關的球員。



柯瑞過去3年帶領勇士2度拿到NBA總冠軍，但之前的合約僅4年4400萬美元，不符合他頂級巨星的地位，如今新約底定，有關他未來的不確定性就此煙消雲散。



根據球員數據及薪資統計網站basketball-reference.com，兩度贏得年度最有價值球員（MVP）的柯瑞，上季年薪僅1210萬美元，全聯盟薪資排名只排在第82位。這項數字遠不如「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的3096萬美元。



柯瑞於2014-15、2015-16球季連續兩季奪下年度MVP榮銜，15-16球季更創下砍進402記三分球的NBA紀錄，因此在季末以全票獲選MVP，榮登NBA歷來第一人。



他在2016-17球季平均得分25.3，連續5季在三分球命中數高居全聯盟之冠。