（中央社記者余曉涵台北2017年7月1日電）中央氣象局今天下午2時25分針對彰化以北、南投地區及東半部山區、雲林至高雄山區共17縣市發布大雨特報，提醒民眾特別注意。



今天是大學指考第一天，各地天氣仍屬於高溫晴朗的天氣，中央氣象局預報員李孟軒說，今早偏熱，下午會有午後雷陣雨，雨勢可能還是會比較大一點，尤其中部以北地區。



氣象局也在下午2時25分發布17縣市大雨特報。氣象局說，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天彰化以北、南投地區及東半部山區、雲林至高雄山區有局部大雨發生的機率。



氣象局提醒民眾，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。