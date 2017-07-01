午後陣雨 氣象局發布17縣市大雨特報中央社 (2017-07-01 15:02)
（中央社記者余曉涵台北2017年7月1日電）中央氣象局今天下午2時25分針對彰化以北、南投地區及東半部山區、雲林至高雄山區共17縣市發布大雨特報，提醒民眾特別注意。
今天是大學指考第一天，各地天氣仍屬於高溫晴朗的天氣，中央氣象局預報員李孟軒說，今早偏熱，下午會有午後雷陣雨，雨勢可能還是會比較大一點，尤其中部以北地區。
氣象局也在下午2時25分發布17縣市大雨特報。氣象局說，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天彰化以北、南投地區及東半部山區、雲林至高雄山區有局部大雨發生的機率。
氣象局提醒民眾，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
對流雲系發展旺盛 19 縣市發布大雨特報【NOWnews今日新聞】
不要睡前吃 這些高熱量水果會讓你發胖【NOWnews今日新聞】
熬夜加班虛弱無力 選對B群才有精神【健康醫療網】
孩子暑期課表嚇傻呂秋遠 家長：盼傳承視野與正確人生觀【NOWnews今日新聞】
賈躍亭99%樂視股權被凍 禍起手機業務融資擔保【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》