「擁抱玉泉溪」清涼一夏 童玩節期間雙重優惠台灣好新聞報 (2017-07-01 11:49)
記者陳木隆／宜蘭報導
炎炎夏日，熱氣逼人！位於宜蘭縣三星鄉柯林湧泉旁邊的「擁抱玉泉溪」園區，正運用獨天獨厚的玉泉溪增添戲水設施，清涼有勁地散發出水的誘惑，消暑又安全。園方特別搭配2017國際童玩藝術節推出大優惠，凡於7月1日至8月13日期間，憑童玩節門票或票根，就可享有「擁抱玉泉溪」入園門票及折抵消費的雙重優惠，讓大小朋友快快樂樂的清涼一夏。
「擁抱玉泉溪」（悟元心靈文化園區）面積約6千坪，園區不僅陳列及鋪設著難以數計的大小玉石，包括各自重達12.3公噸及6.9公噸的台灣墨玉「龍鳳玉床」，以及高2.8公尺可供一個成人環抱等巨大的墨玉原石，都是石中至寶，令人驚嘆不已！加上綠樹成蔭的幽然情境、源源不絕的天然湧泉，自然與人文元素共成一處另類又特別的景點。
尤其特別是，園區內那一條長80公尺、寬2.2尺的玉泉溪，水流源自地底汩汩而出，終年清澈見底，又因舖滿墨玉碎石，因而得名；遊客總愛來此泡腳，踩著玉石按摩腳底，或順手撈取一把玉石細細賞玩；也有人喜歡坐於賣店品茗、喝咖啡，安然自在地享受難得的悠閒。
因應暑期的到來，園方特別施做「水廉」、「水霧彩虹」等設施，為遊客增添戲水樂趣。玉泉溪水深約30到40公分，清涼有勁又安全，民眾可以在溪中盡情戲水、打水仗，噴得一身濕，享受天然湧泉的清涼；也有人乾脆躺在溪水中，讓陣陣涼意驅除腦人的暑氣。
2017宜蘭國際童玩節期間，「擁抱玉泉溪」園方特別推出雙重優惠方案，除了憑童玩節門票或票根可享該園區入園100元（原價150元）的優惠價，也可用該園區的入園票根折抵消費，換取特製冰沙、咖啡等飲品；還可以到台灣墨玉展示區，從展出的各式玉石，以及專人的解說，了解到台灣玉石的箇中奧秘呢。
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