慶祝加拿大國慶 加航推限時優惠（1）中央社 (2017-07-01 12:30)
為慶祝加拿大國慶，加拿大航空從1日起推出台北直飛溫哥華經濟艙來回，以不到新台幣2萬元的未稅價優惠，提供旅客親身體驗專屬加拿大的獨特魅力。（加拿大航空提供）中央社記者邱俊欽傳真 106年7月1日
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