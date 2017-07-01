自助旅行教會我的事 提升職場上的五大能力滔客 (2017-07-01 11:32)
旅行的意義，對於每個人來說都有各自的定義，有些人旅行，是一種遠離現實放鬆的過程，有些人是一種找尋自我的旅途，也有些人是屬於單純的玩樂體驗，對於旅行的觀念，你又是屬於哪一型呢？其實旅行絕對不單單只是一種玩樂主義，自助旅行能夠讓你在過程當中，提升哪些能力呢？
▲旅行的意義，都有各自的定義。(Kiara攝影)
1. 統整能力
當你選擇了自助旅行，所有的行程安排、機票、住宿、景點...等等，都得自己規劃，看似簡單又不是這麼簡單的事，在過程終將我們統籌規劃的能力向上提升，而這個能力可以潛移默化地融入自己未來的工作當中，在職場上，擔任主管職位或是承辦活動，都必須要考慮到許多的細節，並讓自己的思考更為周詳。
2. 社交能力
旅行當中難免會遇到困難，需要協助時，面帶微笑就是最好的武器，而非母語和英語系的國家，學習要如何運用自己的肢體語言去表達自己的感受與心情，讓對方接受到你的善意，回到工作崗位上，你開始學會如何真實地表達自己的感受，並讓對方也感到舒服。
3. 解決問題的能力
所有旅行的過程中，有時並非一路順遂，然而一旦遇到狀況，都必須要依靠自己去解決所有遇到的問題，而如同我們在工作職場上也會遇到困難，需要我們學會自己去解決主管給予的任務，而旅行能夠幫助你提升解決任何問題的能力。
4. 觀察力
旅行不僅僅只是玩樂，在人生地不熟的環境下，也必須要去提高自己的觀察力，去觀察你所待的環境和人、事、物，有時陌生的國度也隱藏著些許的危險，而回到工作崗位上，你要如何運用自己的觀察力去發現主管的表情、客戶所在意的事情，亦或是提前發現別人所需要的幫助，擁有敏銳的觀察能夠為自己在職場上加分。
5. 主動性
無論是有旅伴或是一個人的旅行，當你到達一個語言不通的國家城市，你必須開始學著主動去與人對話，主動去尋求幫忙，甚至主動關心一同旅行的夥伴，提高自己主動的能力，運用在工作上，主動去幫忙需要協助的客戶、主動發現問題並提出解決方案，而所有的公司企業，最需要有主動開發能力的業務。
許多人所認為的旅行，好似是一種放鬆玩樂享受人生的過程，這無不是一種旅行的意義，然而旅行更能夠讓一個人累積能量與能力，再回到工作職場上時，能夠更提升自我的能力，獲得更勝以往的表現，這五種能力，你學會了哪些呢？
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