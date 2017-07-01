宜蘭童玩節 盛夏迎賓開園中央社 (2017-07-01 11:47)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）2017年宜蘭國際童玩藝術節今天起到8月13日，在冬山河親水公園登場，園區規劃戲水、展覽等活動，還有20個國家團隊演出，展現異國多元風情。
以「穿越時空歷險記」為主題的2017年宜蘭童玩節上午正式開園，多樣戲水新設施再度展現在冬山河親水公園，迎接炎熱夏天戲水消暑的遊客。
縣府說，「遊戲」、「展覽」、「演出」、「交流」是童玩節四大不變主軸。今年「遊戲」部分規劃有60公尺長的噴水隧道「穿越水世界」、「水戰場」與水迷宮等。還有14公尺高「時光積」，在這座有如超巨大積木堆疊而成的時光迷宮中，需要親子合作一同探索，才能通過層層考驗到達出口。
「展覽」部分，「尋寶玩憶」、「童玩競技場」主題館帶領大小朋友穿越時光，一次體驗傳統、現代與未來童玩。
今年也策劃的「穿越時空的友誼」展覽館，展出20多年來各國團隊贈與的紀念品，可了解童玩節多年來和哪些國家建立深厚的友誼。今年還邀請20個國家、26個外國團隊，包括俄羅斯、匈牙利、捷克等多國的舞蹈團隊輪番演出，讓園區充滿美麗的民俗舞蹈與各國文化。
縣府表示，今年開園時間也延長調整，從早上8時30分到晚上8時30分，整整12個小時；週一到週五的下午4時起，開放星光票入場，民眾只要花費150元，不但可以體驗童玩節園區內的各項設施，晚上還可伴著夏夜微風，悠閒漫步冬山河畔。1060701
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